La curva Sud perde posti: ecco la nuova piantina dello stadio Arechi

Duecento unità in meno: la curva Sud Siberiano, la casa degli ultras granata, avrà una capienza di 7800 posti anziché di 8000. L'installazione delle nuove sedute in occasione delle Universiadi ha determinato la nuova numerazione.

Gli sviluppi

I posti in totale allo stadio Arechi, in base alla modulistica inviata alla Commissione provinciale di vigilanza che dovrà riunirsi nelle prossime ore, non sono piú 26500 ma 26271. Tecnicamente non è possibile parlare ancora di capienza (dovrà assegnarla la Commissione) ma di numerazione posti: quelli che la curva Sud ha perso dovranno essere "ricollati" tra Distinti e Tribuna. Si è sempre in attesa dell'avvio dei lavori per l'installazione dei tornelli, un passaggio obbligato - da settembre - per riportare la capienza sopra i 31mila posti.