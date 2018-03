Dal 28 aprile al 1° maggio torna il "Rowing Together Città di Salerno"

Torna il Rowing Together Città di Salerno - 4th International Rowing Trophy e 1st International Paddling Trophy, la festa dello sporto nata dalla collaborazione tra la Happening Sport di Antonio Ricciardi e lo storico Circolo Canottieri Irno. Durante la manifestazione, che si terrà dal 28 aprile al 1° maggio 2018, sono previsti 4 giorni per 40 competizioni, 2 sport, 3 categorie, 20 circoli, 30 equipaggi canottaggio, 270 atleti master canottaggio, 10 equipaggi Dragon Boat, 180 atleti master canoa, 20 atleti Special Olympics, 100 accompagnatori, 20 persone di staff e ci si attende un pubblico di almeno 10.000 persone tra appassionati, turisti e curiosi.

La manifestazione

Il campionato di Salerno, affidato anche, per l’organizzazione evento, a Paola Mancini, e per l’organizzazione tecnica canottaggio a Riccardo Dezi e Giulia Benigni, tutti professionisti e a loro volta atleti e allenatori, intende promuovere, accanto all’attività sportiva, i grandi valori etici che lo sport veicola. Tra questi: solidarietà, inclusione, integrazione. Per questo è motivo di orgoglio la presenza del Gruppo Special Olympics, atleti speciali con disabilità mentali che attraverso lo sport migliorano la qualità della propria vita quotidiana e quella di chi ha la fortuna di allenarsi o gareggiare con loro. La gara si svolgerà nello speccio antistante il lungomare Trieste che, come descritto dall'organizzazione è: "Naturalmente incastonato dai massi della scogliera frangiflutti su uno dei più bei lungomare d’Italia, permette al pubblico di apprezzare appieno e con grande coinvolgimento l’agonismo delle gare sui 500 metri e solo a pochi metri dagli equipaggi. Tutto attorno il villaggio sponsor, gli spazi per l’indoor rowing e quelli per il ristoro contribuiscono a creare quell’atmosfera allegra, di festa, appunto, che caratterizza la manifestazione internazionale. È prevista infatti la presenza anche quest’anno, accanto agli equipaggi master maschili e femminili dei più prestigiosi circoli italiani, di team provenienti da altri Paesi europei, come quelli di Oxford e Cambridge, sempre presenti nelle passate edizioni". La novità di questanno riguarda la pagaia: kayak e dragoni daranno spettacolo con i K2 e K4 e le loro velocissime gare sprint e con i dragon boat che a ritmo di tamburo e spinti dalle loro 20 pagaie si daranno battaglia garantendo tensione agonistica e spettacolo.