Derby vietato: la Salernitana a sostegno dei tifosi della provincia

Il club granata, attraverso una nota stampa pubblicata sul sito ufficiale, ha annunciato che ha attivato ogni canale istituzionale per ribaltare la decisione del Gos e per riportare tutti i tifosi, nessuno escluso, allo stadio Menti. Gli ultras hanno annunciato che diserteranno ma potrebbe esserci un colpo di scena con intervento ministeriale.

Ecco il comunicato della società granata:

L’U.S. Salernitana 1919, preso atto delle restrizioni adottate dal GOS di Castellammare di Stabia per la gara Juve Stabia – Salernitana che autorizza la vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli residenti nel Comune di Salerno con Tessera del Tifoso della Salernitana, comunica di essersi attivata presso le sedi competenti al fine di ampliare a tutti i residenti nei comuni limitrofi la città di Salerno e nell’intera provincia sud di Salerno la possibilità di assistere alla gara.

La polemica

Sulla questione interviene anche il deputato salernitano di Forza Italia Gigi Casciello che annuncia: “Mi attiverò immediatamente, contattando il Prefetto di Napoli, per chiedere lumi circa la decisione di consentire ai soli tifosi della Salernitana residenti nel capoluogo di seguire il prossimo derby a Castellammare contro la Juve Stabia. Auspico e proporrò un pronto ripensamento rispetto al provvedimento adottato. Posso comprendere l’obbligo di Tessera del Tifoso e ogni altra decisione tesa a tutelare l’ordine pubblico e ad impedire eccessi che spesso in passato hanno fatto male al calcio, ma va scongiurata questa forma di discriminazione verso tanti sportivi e appassionati della maglia granata che risiedono in comuni diversi da Salerno”, conclude Casciello.