Derby Juve Stabia-Salernitana, gli striscioni degli ultras: "Disertiamo per dignità"

In occasione del derby odierno tra Juve Stabia e Salernitana, diversi striscioni sono apparsi in tutta Salerno per spiegare alla città i motivi che hanno spinto gli ultras granata a disertare la trasferta nella città partenopea.

La polemica

Tutto nasce dalla polemica sulla decisione del Gruppo Operativo per la Sicurezza che, inizialmente, aveva vietato l’ingresso alla stadio ai tifosi granata non residenti nel capoluogo salernitano. Tante le contestazioni che, nel giro di qualche ora, hanno portato il Gos a fare retromarcia. Ma, nonostante ciò, gli ultrasi hanno deciso di non recarsi a Castellammare: “Partono tutti o non parte nessuno. Restare a casa per dignità, per questa maglia e per questa città” si legge sugli striscioni apparsi in diversi rioni cittadini.

Gallery