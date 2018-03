Derby Salernitana-Avellino, il sindaco Napoli: "Deve essere una gara leale e sportiva"

Si pronuncia anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in vista del derby Salernitana-Avellino che si disputerà domenica, allo stadio Arechi di Salerno.



"Sono certo che il derby Salernitana-Avellino sarà una giornata all'insegna del tifo e della sana e bella competizione sportiva. Naturalmente io mi auguro che vinca la Salernitana. Ma deve essere in ogni caso una gara leale e sportiva dove deve prevalere il bel gioco e i valori sani che lo sport porta con sé. Credo che i tifosi salernitani sapranno far valere la loro capacità di essere tifosi leali e sobri e altrettanto, sono certo, lo faranno i tifosi avellinesi. Sara una bella giornata di sport. Sono certo che in campo assisteremo ad una piacevole e appassionata partita, giocata con correttezza e grinta. Così come sono certo che sugli spalti si respirerà un clima sì di tensione agonistica ma anche di calorosa e sentita partecipazione".