Dietrofront Salernitana, Rosina torna nella lista Over 23

L’U.S. Salernitana 1919, in virtù della possibilità, qualora occorresse, di sostituire successivamente un portiere nella lista dei calciatori Over 23, comunica di aver sostituito Stefano Russo con il calciatore Alessandro Rosina il quale, in ogni caso, proseguirà il suo percorso riabilitativo presso una struttura di sua fiducia e successivamente sarà nuovamente valutato dallo staff medico granata.

Con questa nota, apparsa nel pomeriggio di oggi sul sito web del club granata, la Salernitana ha ufficializzato il dietrofront nei confronti dell'ex capitano Alessandro Rosina, messo fuori dalla lista over 23, all'indomani della partita casalinga contro il Palermo per presunti dissidi con la società. A far posto all'ex Zenit, il terzo portiere Russo, anche se quest'ultimo potrà essere reintegrato qualora fosse necessario, grazie ad una deroga del regolamento relativa agli estremi difensori.