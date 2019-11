Aria di derby: multa e squalifiche alla Juve Stabia, diffidato il granata Maistro

Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per l'attività delle Nazionali, la Salernitana sarà di scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, in un derby "caldissimo" sul fronte ordine pubblico.

Giudice sportivo

Va in diffida il calciatore granata Maistro. Fa compagnia a Jallow nella lista dei calciatori a rischio squalifica. Sono stati entrambi convocati dalle Nazionali e non saranno presenti domani pomeriggio, mercoledì 13 novembre, all'allenamento di ripresa fissato al centro sportivo Mary Rosy. Fioccano multe e squalifiche per la Juve Stabia. Le "vespe" dovranno pagare 5mila euro a "titolo di responsabilità diretta -si legge nel dispositivo del giudice sportivo - per il comportamento tenuto dal proprio presidente negli spogliatoi”, durante il derby con il Benevento. Diffidato e multato il giocatore Calò, squalificati per due giornate il collaboratore tecnico Pasquale D’Inverno, multa di 5mila euro a Manniello, il patron, a Polito, DS ed ex di turno, per il ds Polito, al massofisioterapista Nastro.