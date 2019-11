Salernitana, Dziczek oscar della sfortuna, ko nel riscaldamento: in campo Maistro

Doveva essere la sua partita, quella del debutto: il polacco Dziczek, invocato dai tifosi, era stato scelto da Ventura contro l'Entlla ma si è fatto male nel riscaldamento. Sarà sostituito da Maistro.

La diagnosi

E' impietosa. Ecco il bollettino medico della Salernitana: "Distrazione del legamento collaterale interno ginocchio sinistro durante il riscaldamento". Infortunio serio, che non gli permette neppure di andare in panchina. Il polacco in tribuna.