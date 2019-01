Salernitana, Calaiò ha firmato e Casasola va alla Lazio

Entra Calaiò, esce Casasola. Due ruoli diversi ma è una doppia notizia e fa ugualmente rumore. In attacco, ecco un arciere per la Salernitana: Emanuele Calaiò ha trovato l'accordo con il club granata per 18 mesi e manca solo l'annuncio ufficiale, che la società comunicherà nelle prossime ore attraverso il proprio house organ. Alla Lazio, invece, passa Tiago Casasola, difensore. Aveva firmato il blitz di Palermo ma adesso approda alla Lazio di Lotito, in serie A.

Assalto alla "belva" e a Jacopo Dezi

La Salernitana ha trovato l'intesa con il Parma anche per aggiudicarsi le prestazioni di Ceravolo, soprannome "la belva". Sarebbe un colpo extralusso per la serie B: la Salernitana lo ha ingolosito, gli ha parlato e adesso l'attaccante riflette. Sulle sue tracce c'è anche la Cremonese. Bocalon vuole il Venezia, dove Il Doge ritroverebbe la sua famiglia e la sua città natale. Per il centrocampo, invece, Gregucci aspetta Jacopo Dezi e l'entourage granata, di stanza a Milano, ha lavorato per tutta la giornata anche a questa trattativa con il Parma.