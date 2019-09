L'arciere granata dice stop: Emanuele Calaiò lascia il calcio giocato

L'arciere dice stop: Emanuele Calaiò lascia il calcio giocato. Il centravanti granata non aveva preso parte al derby e oggi ha espresso la propria volontà alla Salernitana.

La nota

Lo ha comunicato la Salernitana attraverso una nota stampa. "La Società, nel ringraziare Calaiò per la professionalità dimostrata in questi mesi e nel ricordare i grandi meriti umani e tecnici dimostrati nella sua lunga carriera, ha deciso di affidargli un ruolo dirigenziale all’interno del settore giovanile granata". L'attaccante ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Termina qui la sua carriera. Domani, mercoledì 18 settembre alle ore 11, allo stadio Arechi, spiegherà tutto in conferenza stampa