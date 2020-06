Salernitana in trasferta: contro l'Entella a caccia dei tre punti, le formazioni

A Chiavari, alle ore 21, la Salernitana affronterà le insidie legate al fondo di gara sintetico e alla necessità di conquistare a tutti i costi una vittoria per rilanciare le proprie quotazioni in chiave playoff. Urgono i tre punti per cancellare il passo falso casalingo contro il Pisa. Giocherà Gondo con Djuric in attacco. L'allenatore Gian Piero Ventura è ex di turno: ha allenato la Virtus Entella all'esordio in carriera, 30 anni fa.

Probabili formazioni

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; G. De Luca, Rodriguez. A disp. Paroni, Zaccagno, Chajia, Bruno, Crialese, Crimi, Currarino, Adorjan, Toscano, Morra, Mancosu, Andreis. All. Boscaglia

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Billong, Jaroszynski; Kiyine, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Lopez; Djuric, Gondo. A disp. Vannucchi, Russo, Migliorini, Curcio, Capezzi, Jallow, Di Tacchio, Karo, Cicerelli, Galeotafiore, Iannone. All. Ventura

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara (Bercigli/Berti). IV uomo: Marco Serra di Torino