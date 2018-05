Ginnastica ritmica: grandi risultati per l'ASD Evergym di Agropoli

Grandi risultati per l'ASD Evergym di Agropoli al campionato nazionale ACSI di ginnastica ritmica tenutosi nei giorni scorsi a Bolsena in provincia di Viterbo. L'associazione si è distinta per il talento e per la preparazione delle sue 50 ginnaste di età compresa dai 4 ai 15 anni che hanno seguito fedelmente le direttive delle loro insegnanti Angela e Federica Zappalà e della collaboratrice Leonilda Passaro.

I risultati

L'ASD Evergym ha ottenuto il primo posto come migliore società nel campionato amatoriale, terzo posto nel campionato serie C e il secondo posto nel campionato di serie A1. Il 23 giugno, l’associazione capitanata dal presidente Maria Monetti ha l'ultimo impegno della stagione: il grande spettacolo di fine anno che si terrà presso il palaport Andrea Di Concilio di Agropoli dove le giovani ginnaste proveranno a trasmettere ancora una volta forti emozioni.