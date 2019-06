"Momento granata": i tifosi di via Mobilio preparano sorprese per il 19 giugno

Promettono divertimento e tanta passione, annunciano sorprese e protagonisti della Salernitana di ieri. "Non di oggi, non li inviteremo". I tifosi di via Mobilio sono in fermento per l'organizzazione di un "momento granata". Lo hanno definito così, perché la festa granata, quella ufficiale, è stata organizzata dal Comune di Salerno e si svolgerà a Piazza della Concordia. "Noi invece cominceremo il 19 giugno alle 19.30 e proseguiremo fino all ore 22.30 - dicono i tifosi-residenti. Utilizzeremo lo spazio compreso tra via Vinciprova e via Mobilio".

Gli ospiti

Fervono i preparativi. Tra gli ospiti ci saranno Giovanni Zaccaro, il bomber con i baffi degli anni Ottanta, Fabio Vulpiani, Davide Bombardini, Arturo Di Napoli.

Il comitato organizzatore

Composto dai tifosi Raffaele Leone, tra i primi in città ad imbandierare il proprio balcone con lo striscione dedicato alla Salernitana, Angelo Avino, Luigi Raimondi, Antonio Russo. La direzione artistica per i nastri e i festoni è del fiorista Enzo Apicella.