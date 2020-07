Muscoli granata: Agostino Santaniello è il nuovo fisioterapista della Salernitana

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che Agostino Santaniello, fisioterapista chiropratico, entra a far parte dello staff medico granata. Si tratta di una vecchia conoscenza del club. Santaniello, infatti, si è già occupato in passato dei muscoli dei calciatori della Salernitana.

La presentazione

“Sono molto contento di tornare alla Salernitana dopo le esperienze in massima serie in Italia, in Cina e in Arabia. Ho trovato un ambiente altamente professionale e un ottimo gruppo di lavoro guidato dal dottore D’Arrigo. Ringrazio i Presidenti Lotito e Mezzaroma per avermi scelto e avermi dato l’opportunità di tornare alla Salernitana”.

La foto che pubblichiamo è tratta dal sito ufficiale US Salernitana 1919