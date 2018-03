A passo di fit walking: "Salerno Corre" ospita la passeggiata ludico-motoria

Una passeggiata ludico-motoria a passo di fit walking durante la quinta edizione della "Salerno Corre", in programma domenica 8 aprile. L'obiettivo della delegazione salernitana è far conoscere la nuova disciplina che si sta sviluppando in città. L'appuntamento è fissato alle ore 9.15. La passeggiata si svilupperà su un percorso di circa 3 chilometri. La partecipazione è libera e senza alcuna quota di iscrizione.

L'utilità del fit walking

Perché la camminata sia sportiva e quindi non una semplice passeggiata, è necessario procedere in modo continuato con una velocità media di 6 chilometri orari. A differenza della corsa, la camminata ha minore impatto sulle articolazioni, ma aiuta comunque a muovere comunque tutto il corpo tonificando gambe, glutei, addominali. Migliora anche l'ossigenazione dei tessuti.