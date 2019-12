Lo sport e il passaporto ematico: la Fondazione Polito premia Marchisio

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, è stato insignito oggi, 4 dicembre a Roma (sala giunta del Coni) del premio "Andrea Fortunato-lo sport è vita". Gliel'hanno consegnato (foto) Monica Martuscelli ed Elena Polito, vice presidente e segretaria della Fondazione Polito di Santa Maria di Castellabate. La fondazione si batte da anni per l'introduzione del passaporto ematico: chiede di estendere i controlli ematici a tutti gli sportivi di tutte le discipline, allo scopo di prevenire l'insorgere di malattie terribili, su tutte la leucemia, che hanno già stroncato la vita e la carriera di giovani atleti, tra i quali il salernitano Andrea Fortunato. Il Passaporto Ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini e Carmelo Imbriani, mira, dunque, ad inserire anche gli esami ematici tra quelli attualmente previsti come obbligatori per ottenere l'idoneità sportiva.

La cerimonia



Il presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente Davide Polito, il Cavaliere Gianni Letta, già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Locatelli, primario di oncoematologia presso l’Ospedale Bambino Gesu’ di Roma, il Direttore Ordinario di Cardiologia presso l’Università La Sapienza di Roma Francesco Fedele, i medici dello sport Alfonso De Nicola e Catello Di Somma, il consulente amministrativo Domenico De Roberto hanno discusso dell'importanza della prevenzione e dell'impegno del mondo politico, medico e sportivo nazionale nel corso di un incontro-dibattito, moderato dal giornalista Roberto Guerriero, che si è concluso con la consegna dei riconoscimenti a personaggi del mondo della medicina e dello sport.



L'elenco dei premiati

I PREMIO FIORAVANTE POLITO, dedicato a Fiorello Polito, prematuramente scomparso: Morgan De Sanctis

CATEGORIA LO SPORT E' VITA: Claudio Marchisio

CATEGORIA NO AL RAZZISMO: Amadou Diawara

CATEGORIA MEDICINA: Prof. Franco Locatelli – Catello Di Somma

CATEGORIA GIORNALISTI: Marco Nosotti e Gianfranco Coppola

CATEGORIA ALLENATORI: Eugenio Corini

CATEGORIA CALCIO E SOLIDARIETA' Fabrizio Castori , Francesco Di Tacchio (ha ritirato un delegato della Salernitana).

CATEGORIA PRESIDENTE: Maurizio Setti

CATEGORIA IMPEGNO SOCIALE: Raffaele Pucino – Giuseppe D’Agostino

CATEGORIA LIBRI: Il Capitano – La Storia di Donato Vestuti- Franco Esposito e Roberto Guerriero

CATEGORIA SPORT E FEDE: Mara Santangelo

CATEGORIA CORAGGIO E TENACIA: Giuseppe Russo

CATEGORIA CLUB: Juventus Club Andrea Fortunato Angri