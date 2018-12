Casa di riposo San Francesco: il Movimento Dottrinario di Fratte e il club Mai Sola in visita ai nonnini

Un pomeriggio all'insegna della solidarietà e dell'altruismo, in città. Il movimento dottrinario di Fratte, in collaborazione con il club Mai Sola, ha fatto visita ai nonnini della casa di riposo San Francesco. Non è mancato un ospite speciale: Babbo Natale che ha distribuito pensierini ed allegria a tutti i presenti.

L'iniziativa, priva di bandiere e colori, è frutto dell'amore per il prossimo e dello spirito di servizio che ha unito numerose persone di buona volontà. Una serata da ricordare.

Gallery