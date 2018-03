Frosinone - Salernitana 0-0: i granata strappano un punto allo Stirpe

Una Salernitana tosta, diligente e ben messa in campo, esce indenne dallo Stirpe di Frosinone, e strappa così un punto preziosissimo in chiave salvezza. L'undici di Colantuono, pur soffrendo nella prima parte della ripresa, è sempre stato nel vivo della gara, tenendo botta al più quotato avversario in ogni frangente. Se solo la squadra campana avesse avuto quel pizzico di convinzione in più nei propri mezzi, forse avrebbe potuto osare dalle parti di Vigorito in maniera più costante, ma strappare punti ai ciociari, oggi come oggi, non è cosa da tutti. Da segnalare l'ottima prestazione di Radunovic, che di fatto ha salvato il risultato in ben due occasioni, e di Bocalon, combattivo e sul pezzo fino al 94' (pagando però in lucidità negli ultimi 16 metri).

Con il pareggio di Frosinone, la Salernitana centra il terzo risultato utile consecutivo, e mette in cascina il settimo punto nelle ultime tre gare disputate.

Primo tempo

Gli ospiti partono subito forte e già al 6’vanno vicinissimi al gol con una magia di Sprocati, che prima fa secco in area un avversario e poi con un pallonetto prova ad uccellare Vigorito, la sfera però sfiora la traversa e si spegne sul fondo. Al 7’, risposta immediata dei ciociari con Ciofani, il diagonale del centravanti gialloblù però viene contratto in angolo da Monaco. Sprocati intanto continua ad imperversare sull’out mancino, e solo con le cattive Ariaudo e soci riescono a contenerlo. Al 16’, gol annullato al Frosinone per evidente fallo di mano dell’ex Dionisi, che ribadisce in rete una palla colpita nettamente con l’arto. Per questa ‘furbata’ l’arbitro ammonisce il centravanti ciociaro che salterà la prossima gara di campionato. Al 18’, Sprocati si fa vedere nuovamente con un destro dalla distanza, la sfera però non centra lo specchio. Con il trascorrere dei minuti, i padroni di casa guadagnano metri, ma gli ospiti però tengono botta senza accusare colpi a vuoto. Succede poco o nulla fino al 43’, quando Beghetto, ben servito da Paganini, sfiora la rete con un colpo di testa che fa quasi la barba al palo. In zona Cesarini, un paio di svarioni difensivi (prima di Pucino e poi di Minala) creano qualche imbarazzo alla difesa granata. Tali svarioni hanno come conseguenza la concessione di in un pericoloso calcio di punizione (oltre all'ammonizione di Tuia) dal limite dell’area: una parata di Radunovic però, direttamente da calcio di punizione di Ciano, sventa il pericolo incombente.

Secondo tempo

Avvio di ripresa tambureggiante. Durante il primo giro di lancetta i padroni di caso recriminano per un contatto in area granata tra Kiyine e Ciano, Saia di Palermo però non ravvisa gli estremi per decretare il penalty e lascia correre. Pochi istanti dopo, su capovolgimento di fronte, Sprocati ha sul piede il pallone dell’1 a 0, ma il brianzolo sbaglia totalmente l’aggancio. Al 4’, bell’azione dei laziali, finalizzata da un tiro di Gori che esce di poco. Il palleggio dei padroni di casa è frenetico e sfocia in una grandissima occasione di Dionisi (6’s.t.), neutralizzata da una grande parata di Radunovic. La pressione dei gialloblù diventa costante e l’undici di Colantuono è così costretto ad arretrare il baricentro. Al 18’, Di Roberto prova ad alleggerire il forcing ciociare con un’azione insistita e una conclusione dalla distanza senza troppe pretese. Al 21’, miracolo di Radunovic su un tiro a colpo sicuro di Daniel Ciofani, a pochi passi dalla linea di porta. Al 25’, conclusione da distanza siderale di Kiyine, Vigorito però è attento e blocca senza difficoltà. Al 27’, altro tiro secco di Kiyine dai 25 metri, stavolta però Vigorito blocca con in due tempi con qualche affanno. La gara vive una fase d’impasse, fino al 38’, quando Bocalon di testa sfiora il gol del vantaggio, l’incornata del Doge però non inquadra la porta. Il Frosinone inizia fisicamente a pagar dazio per il forcing iniziale e consente alla Salernitana di gestire senza troppi affanni il finale di gara. Dopo 4' di recupero il Sig. Saia manda tutti sotto la doccia sancendo il definitivo 0 a 0.