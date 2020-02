Salernitana, trasferta di Frosinone a porte aperte: già 400 biglietti venduti

Sabato alle ore 18 i granata saranno di scena in Ciociaria. L'emergenza Coronavirus ha spinto la Lega a disporre gare a porte chiuse in alcune regioni italiane. A Frosinone, invece, si giocherà in presenza di pubblico