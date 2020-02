Salernitana a Frosinone con gli uomini contati: le formazioni

Salernitana in formazione rimaneggiata a Frosinone. Oggi in Ciociaria (fischio d'inizio alle ore 18), l'allenatore granata Gian Piero Ventura deve rinunciare al bomber Djuric. Cicerelli va in panchina, assente il capitano Di Tacchio. In attacco Jallow e Gondo.

Le formazioni

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohdén, Maiello, Haas, Beghetto; Dionisi, Novakovich. A disp. Iacobucci, Trovato, Zampano, Citro, Luciani, Salvi, Vitale, Szyminski, Krajnc, D’Elia. All. Nesta

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine, Capezzi, Dziczek, Akpa Akpro, Lopez; Jallow, Gondo. A disp. Vannucchi, Billong, Cerci, Karo, Cicerelli, Maistro, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura