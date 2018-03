Frosinone - Salernitana: per Colantuono due dubbi di formazione

A meno di 24 ore dal match dello Stirpe contro la corazzata Frosinone, Stefano Colantuono ha ancora un paio di dubbi di formazione da fugare. Nel ritiro ovattato di Fiuggi, il tecnico e la squadra hanno preparato al meglio la trasferta in terra ciociara, rinfrancati anche dalle due ultime prestazioni che hanno ridonato serenità (oltre che punti) sia ai calciatori che a tutto l'ambiente; la squalifica di Schiavi però ha innescato nella mente del trainer laziale una serie di riflessioni che coinvolgono non solo il reparto difensivo ma anche il centrocampo. Nelle more di quel che è l'aspetto più meramente tecnico, da segnalare che all'ex Matusa, Minala e soci saranno scortati da quasi mille suporter granata, nonostante il caro biglietto messo in atto dalla società gialloblù (ben 25 euro per un ticket del settore ospite, roba da Stadio Olimpico).

La formazione

Per Colantuono, il primo nodo da sciogliere - come detto - riguarda chi sarà il sostituto di Raffaele Schiavi, squalificato per un turno per via di un cartellino giallo rimediato nel derby; il secondo nodo invece riguarda la casella del regista di centrocampo e per il quale competono due calciatori, ma andiamo con ordine. Davanti a Radunovic, linea difensiva a quattro composta da Tuia e uno tra Mantovani e Monaco (con quest'ultimo leggermente in vantaggio sul primo) al centro; Pucino, come di consueto oramai, agirà a sinistra, mentre Casasola sull'out destro; a centrocampo, per il ruolo di regista è corsa a due tra Ricci e Signorelli: l'ex primavera della Roma non ha brillato nel match con i lupi irpini, da qui le riflessioni del tecnico. A completare la linea mediana, le due mezzali Minala e Kiyine; in attacco, conferme in vista per tutti gli elementi del tridente: Bocalon sarà il vertice centrale, Di Roberto e Sprocati invece saranno le ali a supporto del ritrovato "Doge" veneziano.