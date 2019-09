Il giudice sportivo non fa sconti: l'allenatore granata Ventura squalificato per una giornata

Il giudice sportivo non fa sconti: l'allenatore granata Ventura è stato squalificato per una giornata e salterà la sfida dell'ex al Chievo Verona, in programma mercoledì 25 settembre allo stadio Arechi, alle ore 21.

I fatti

Il tecnico granata era stato espulso a Trapani per aver invaso il terreno di gioco e allontanato il difensore Jaroszynski, durante un accenno di rissa a metà campo, nel secondo tempo.

Il dispositivo

Il giudice sportivo ha comminato due giornate di squalifica al tecnico del Trapani, Francesco Baldini e una all'allenatore della

Salernitana, Gian Piero Ventura. Baldini è stato fermato "per avere, al 16' st, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni ingiuriose al direttore di gara"; Ventura "per avere, al 16' st, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria".