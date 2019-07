Ventura è a Salerno: ha visitato i campi del Mary Rosy, poi in viaggio verso San Gregorio Magno

L'ex Commissario Tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura è in città per un primo contatto con il contesto granata. Stamattina ha visitato il centro sportivo Mary Rosy, situato sulla costa Sud. Sul taccuino già i primi cognomi, i primi colpi di mercato: il trequartista Firenze è ad un passo, il sogno è Cerci. Per la fascia destra, è corsa a due: la Salernitana "punta" uno tra Salvi e Zampano.

La visita

Un saluto al giardiniere, un sopralluogo sui campi del Mary Rosy, la prima riunione con il direttore sportivo Fabiani e il dirigente Alberto Bianchi nella sala stampa che sarà intitolata a Simone Vitale, come ha annunciato il co-patron Mezzaroma, durante la presentazione della maglia celebrativa al Castello d'Arechi. E' cominciata così la giornata salernitana di Gian Piero Ventura, allenatore della Salernitana.

Lo staff

Nutrito il gruppo di collaboratori: il vice Rodoni, l'assistente De Patre, poi il preparatore dei portieri Zinetti e quello atletico Innocenti.

Il ritiro

La Salernitana si trasferirà a San Gregorio Magno dal 15 al 30 luglio e Ventura in ritiro prenderà visione del centro sportivo, della foresteria, della palestra, accolto dall'amministrazione comunale.

