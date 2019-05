I giovanissimi campioni della Juventus in Costiera: ci sono i figli di Barzagli e Ronaldo

Tanta curiosità, oggi, in Costiera Amalfitana, dove - riporta Il Vescovado - ha fatto tappa la squadra under 9 della Juventus, impegnata, in questi giorni, nel torneo di calcio giovanile “Youth League” presso il centro sportivo “Terzo Tempo” di San Mango Piemonte. I giovani campioni bianconeri, accompagnati dal loro staff, si sono concessi una giornata di relax e divertimento a Minori, ospiti di Carlo Mansi, titolare dell’omonima distilleria e noto per la sua fede calcistica juventina. E' stato proprio quest'ultimo a pubblicare sul suo profilo Facebook la foto dei ragazzini: tra loro anche i figli di Andrea Barzagli e Cristiano Ronaldo.