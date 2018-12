Giovanni Pisano a Lira Tv: "Delio Rossi bocciato non da Lotito ma da Fabiani"

Un retroscena che se confermato dai diretti interessati potrebbe riaccendere la miccia della polemica con la tifoseria granata. Secondo Giovanni Pisano, ex bomber della Salernitana degli anni '90, la trattativa che avrebbe potuto riportare a Salerno l'amatissimo Delio Rossi alla guida della Salernitana, sarebbe stata stroncata sul nascere non da Claudio Lotito, bensì dal parere negativo del Direttore Generale del club, Angelo Fabiani. Queste almeno sono le dichiarazioni rilasciate da Pisano - a mezzo di messaggio audio - a Lira Tv durante il tg sportivo di quest'oggi. La candidatura - sponsorizzata a quanto pare per vie traverse da chi gestisce gli interessi dell'ex trainer riminise - sarebbe stata rigettata perché il profilo di Rossi non rientrerebbe nel programmi tecnici della società. Ciononostante, secondo alcuni rumors, quel che è apparsa prima una 'suggestione' divenuta poi una vera e propria "auto-candidatura" dell'allenatore più amato dai salernitani, potrebbe comunque trasformarsi in trattativa concreta. Sullo sfondo però restano le difficoltà oggettive per far sì che ciò accada.

Intanto, per il post Colantuono restano in piedi le piste che portano sia a Gregucci che a Calori, ma le due trattative stanno vivendo una fase di impasse per via della durata contrattuale (semestrale) proposta dalla Salernitana. Nelle more, pare che l'ex Brescia ed Avellino, con trascorsi agonistici all'Udinese parrebbe intenzionato a sfilarsi dalla bagarre per via del mancato gradimento della piazza. Altri profili sotto osservazione Drago, Gallo e il nome di giornata Aglietti.