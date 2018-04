Giro d'Italia: la carovana rosa nel salernitano, al via il restyling di diverse strade

Il prossimo 12 maggio Salerno sarà attraversata dal Giro d’Italia. In occasione della nona tappa che va da Praia a Mare, in Calabria, fino a Montevergine, a Mercogliano, in Irpinia, numerose strade interessate dal passaggio della ‘carovana rosa’ saranno interessate a lavori di restyling.

Partirà a breve, dunque, la manutenzione di alcune strade a Mercatello, in via Leucosia, e lungo tutta via Irno.