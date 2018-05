Giro d’Italia a Salerno, le strade chiuse per il passaggio della Carovana Rosa

E' oggi il giorno del passaggio del 101° Giro d’Italia a Salerno: Il Comune di Salerno ha già disposto e reso noti i provvedimenti ad hoc, in vista delll’intensa affluenza in città di appassionati per assistere all’evento.

Lungo la nuova strada di collegamento Litoranea Via Wenner, Via Wenner, Via S. Allende, Via Clark, Via Leucosia, Tvr Romano, Piazza M. Grasso, Via Trento, Via Posidonia, Via M. Freccia, Via Torrione, Via S. Mobilio, Via S. Baratta, Via Irno, Ponte Rowen, Via Gramsci, via dei Greci, dalle ore 6.00 del 12 maggio 2018 è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli. A far tempo dalle ore 13.00 del 12 maggio 2018 e sino all’avvenuto passaggio della carovana ciclistica è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli.Qualora si rendesse necessario adottare ulteriori provvediment i, atti a meglio disciplinare la circolazione e la sosta sulle aree interessate, il Comando di Polizia Municipale è autorizzato a provvedere con immediatezza.

Disposta, oggi, alle ore 12 la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado, per evitare disagi visto che il passaggio degli atleti coincide con l'uscita scolastica degli alunni.

La curiosità

Oggi in occasione del Giro D’Italia anche le Sentinelle di Quartiere sono impiegate al fianco della Polizia Municipale per la viabilità assistita in numero di 10 unità. "Un plauso a questi volontari dell’Associazione che dimostrano in ogni occasione passione e dedizione alle richieste che ci vengono proposte, la nostra Associazione che negli anni si è spesa a favore della sicurezza stradale nella nostra comunità, si ritiene onorata di partecipare a queste iniziative a carattere nazionale che ampliano il nostro bagaglio di esperienze al fianco delle Istituzioni", si legge sulla nota di Strade Sicure.