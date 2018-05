Giro d'Italia: successo di pubblico e di sicurezza in provincia di Salerno

Si è conclusa con la vittoria di Richard Carapaz l'ottava tappa del Giro d'Italia che, tra la mattinata ed il pomeriggi di oggi, ha percorso quasi tutta la provincia di Salerno. Carapaz, primo ciclista ecuadoregno a vincere al Giro, si è imposto nella tappa che ha portato la carovana rosa da Praia a Mare a Monetevrgine di Mercogliano percorrendo 32 comuni della nostra provincia da sud a nord.

Il Giro in provincia di Salerno

L'organizzazione è stata perfetta: la corsa ha attraversato, anche a Salerno, numerose arterie stradali. Sono stati svolti, nel pieno rispetto delle direttive stabilite in sede di riunione di coordinamento tenutasi presso la locale Prefettura, articolati e complessi servizi di ordine e sicurezza pubblica e di viabilità posti in essere da personale della Polizia di Stato della Questura di Salerno, del Commissariato PS distaccato di Battipaglia, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale, delle Polizia Locali e di numerosi volontari della Protezione Civile presenti in tutti i comuni interessati dal transito della gara ciclistica grazie all’impegno delle amministrazioni comunali. Sin dalle 8 di questa mattina, in sede di riunione tecnica in Questura, sono stati definiti gli indirizzi operativi relativi alle modalità di esecuzione dei servizi di Polizia, complessi e variegati. La carovana rosa ha iniziato a percorrere il nostro territorio da poco dopo le 12.00 fino alle 16.15 circa senza alcuni rilievo di ordine pubblico percorrendo strade ed arterie principali dei centri interessati, alla presenza di migliaia di cittadini entusiasti, accorsi per assistere al transito del Giro d’Italia