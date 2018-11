Hockey su pista: l’U15 della Roller Salerno subito protagonista

Parte alla grande la stagione agonistica dell'under 15 della Ch Roller Salerno. In occasione del match di esordio del campionato di categoria, i giovani hochkeisti guidati dai tecnici Gaetano Ventre e Giuseppe Giudice si sono imposti con un perentorio 1-8 sul parquet della Cresh Eboli. Una prova gagliarda quella dei ragazzi salernitani, che si sono fatti preferire per determinazione, tecnica e gioco di squadra. Avanti già 6-1 al termine della prima frazione di gioco, la Roller ha poi definitivamente messo in ghiaccio la partita siglando altre due reti. Quel che ha impressionato però è stata l'autorevolezza con la quale i gialloblù hanno gestito la gara, dimostrando grande attenzione in fase difensiva e tanta freddezza sotto porta.

Da segnalare intanto che quest'oggi dodici atleti del settore giovanile della Roller Salerno hanno preso parte all’Hp 100, il raduno regionale di visionatura atleti da parte degli staff allenatori nazionali. La prima tappa campana si è svolta a Eboli e ha visto la partecipazione degli atleti Under 15, Andrea Barone, Aldo Damicantonio, Mattia Esposito, Giorgio Giudice, Dario Granito, Marco Iuorio e degli Under 13, Davide Gardini, Isabella Gardini, Manuel Navarra, Pietro Petteruti, Lorenzo Ritonnaro e Vincenzo Paciello. Lo staff federale effettuerà una selezione tra gli atleti segnalati dalle società per poi procedere con le successive convocazioni. Ogni mese ci sarà un appuntamento con il progetto Hp 100, la tappa assegnata a Salerno (Palatulimieri) è in programma il 20 gennaio. Ai raduni prendono parte anche i tecnici che operano nelle varie società per poter apprendere le metodologie di allenamento degli staff nazionali. In occasione dei centri regionali FISR, inoltre, lo staff del settore squadre nazionali metterà a disposizione del territorio competenze diverse, utilizzando e valorizzando anche persone del posto. I tecnici della Roller Salerno utilizzati dal settore squadra nazionali sono: Massimo Giudice in qualità di CT della Nazionale Femminile e di referente regionale per la Zona 5 (Puglia - Basilicata- Campania), Alfonso Rotolo come preparatore dei portieri e Francesco Saracino in qualità di preparatore atletico.