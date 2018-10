I social celebrano la coreografia della "Siberiano": "Bellina quella dell'Inter, ma quella della Salernitana..."

rompipallone.it Oh per carità, bellina la coreografia dell'Inter ieri eh, ma vogliamo mettere con quella della Salernitana nel pomeriggio contro il Perugia?

Dai, per cortesia.

Questo è l'omaggio - a corredo dell'immagine della maestosa coreografia di Salernitana - Perugia - postato ieri pomeriggio dal profilo Instagram della famosa testata satirico/sportiva "Rompipallone.it.". Tra le più famose e in voga del momento, Rompipallone.it ha messo a confronto la coreografia "gentilmente offerta al mondo" dalla Curva Sud Siberiano in occasione del match tra Salernitana e Perugia, e quella esibita dagli ultras dell'Inter durante il derby della Madonnina di Milano. In meno di 24 ore, il post ha 'collezionato' la bellezza di 17mila like e oltre, polarizzando l'attenzione dei social sulla splendida coreografia dell'Arechi. "Ermetico" quanto inequivobile il commento dell'editor della pagina che non ha avuto dubbi su chi fosse il vincitore della 'contesa' virtuale. Tantissimi anche i commenti al post, tra qualche prevedibe sfottò e tanti attestati di stima.

La pubblicazione della nota testata giornalisticia certifica, se ce n'era ancora bisogno che, ogni qualvolta la Curva Sud decide di dar spettacolo, l'Italia calcistica non può che prendere atto e celebrare l'inimitabile fantasia degli ultras granata.

Di seguito, cliccando sull'immagine, potrete vedere la shoot del profilo instagram che documenta il post dedicato alla coreografia di Salernitana - Perugia

Gallery