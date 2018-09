CSI: domenica mattina l'inaugurazione dei campi comunali di tennis

"Domenica 30 settembre alle 11:30 ci sarà l'inaugurazione dei Campi Comunali di Tennis": ad annunciarlo è il Centro Sportivo Italiano che, dopo aver provveduto a realizzare alcuni interventi di manutenzione ordinaria e riqualificazione dell'impianto, ufficializzerà le attività del Tennis Club CSI Salerno.

L'appuntamento

L'impianto comunale Dininno in via Lungomare Tafuri sarà aperto per ospitare le istituzione e tutti coloro che vorranno chiedere informazioni in merito alle attività programmate per l’anno sportivo 2018/2019, tra cui l’avvio della scuola comunale di tennis, la sat (scuola di avviamento tennis), le lezioni private individuali e tanto altro. Nello stesso week end, poi, si svolgerà, presso il Grand Hotel Salerno, una riunione di coordinamento dei referenti territoriali CSI, tra cui il comitato di Salerno, per la pianificazione delle attività del progetto S-Factor – Progetto pilota sperimentale di polisportive sociali. Si tratta di una opportunità per sperimentare, in ciascuna sede nel proprio contesto territoriale, l’avvio di percorsi di formazione-lavoro che consentiranno di formare nuove figure dirigenziali e, al contempo, per realizzare nuove progettualità nel settore sportivo.