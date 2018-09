Benevento – Salernitana, le indicazioni e i consigli della Questura

Conto alla rovescia, per Benevento – Salernitana: in vista della partita, valevole per il campionato di serie BKT, che si disputerà presso lo Stadio Ciro Vigorito di Benevento alle ore 21 di domani, venerdì 21 settembre, si comunica che i tifosi della Salernitana che vorranno recarsi presso lo stadio per assistere alla partita, in considerazione dell’esaurimento dei tagliandi per il settore ospiti, potranno acquistare anche i biglietti per il settore distinti e tribuna.

Il concentramento

Si consiglia ai tifosi della Salernitana, inoltre, di concentrarsi a partire dalle ore 17.00 di venerdì 21 settembre presso lo Stadio Arechi di Salerno, piazzale lato distinti, per partire tutti insieme alla volta di Benevento intorno alle ore 17.30, in modo da consentire alle forze dell’ordine di poter effettuare un adeguato servizio di scorta e onde evitare ogni possibile turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica