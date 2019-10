Calcio a 5, l'Italia pareggia con la Bielorussia davanti a 2500 spettatori

Prima la grande paura e poi la grande rimonta: al PalaSele di Eboli, davanti a 2500 spettatori, l'Italia del futsal pareggia 3-3 contro la Bielorussia e resta in corsa per il primo posto nel girone del Main Round per la qualificazione ai Mondiali 2020.

Falsa partenza e riscatto

Gli azzurri sono passati subito in svantaggio dopo 47" e a fine primo tempo il punteggio era fermo sull'1-3 per la Bielorussia (Krikun, Matveenko, Olshevski per gli ospiti e Musumeci per l'Italia). Secondo tempo nel segno di Merlim: gol del 2-3 e "puntata" decisiva per il definitivo 3-3 a 21" dallo scadere.

La prossima tappa

L'Italia scenderà subito in campo domani, venerdì 25 ottobre alle ore 19, per affrontare l'Inghilterra che all'esordio ha perso 3-0 contro l'Ungheria. Diretta su RaiSport.

Foto pubblicata per gentile concessione della Divisione Calcio a 5