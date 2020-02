Pallamano: la Jomi PDO Salerno porta a casa la Coppa Italia

Grande festa per la Jomi PDO Salerno che, con il risultato finale di 29 a 23, batte il Cassano Magnano e porta nuovamente a casa la Coppa Italia. Capitan Napoletano e compagne vincono per la sesta volta (settima per la città di Salerno) la manifestazione tricolore. Festa grande anche per coach Avram che conquista il suo primo successo da allenatrice della formazione salernitana.

Il commento del sindaco Napoli

Anche il sindaco Vincenzo Napoli ha voluto fare i complimenti alla squadra: "Esprimo i complimenti del Comune di Salerno e di tutta la cittadinanza alla Jomi Salerno che ha vinto la Coppa Italia battendo il Cassano Magnago. La nostra Jomi continua ad onorare Salerno confermandosi ad altissimo livello grazie alla perfetta organizzazione societaria, all'impegno del coach Avram e di tutto il team ed al sostegno incessante dei tifosi. Grazie ragazze, siete formidabili e Salerno vi ama".