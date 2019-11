Salernitana e il derby senza gli ultras, Ventura: "Vogliamo fare un regalo"

Assenti gli ultras, assenti anche Firenze e Cerci. Nella lista dei convocati stilata dall'allenatore della Salernitana Gian Piero Ventura mancano il centrocampista e il trequartista.

I motivi



"Si fermano a lavorare - dice Ventura- ne hanno bisogno. Formazione ancora in bilico: non per dualismi ma per virus che ha colpito la squadra. Ne abbiamo almeno quattro, cinque in difficoltà, tra i quali i nazionali reduci da virus. Karo però mi ha detto che sta bene. Rientra nei dubbi che abbiamo anche la posizione di Kiyine e Lopez sulla sinistra. Ho giocato lì allo stadio Menti sola volta nella mia vita, rientra nei campi sintetici. Dobbiamo andare a giocare e ci andiamo ma il ragionamento sull'utilizzo di alcuni atleti persiste. Questa soluzione di Kiyine é già stata utilizzata contro il Perugia. E' una soluzione, non certa. Djuric é un altro dubbio, non dettato dal virus".

I tifosi

"La scelta di star fuori in parte la condivido. L'errore é stato fatto prima. Il calcio deve essere un piacere. Se ci sono precedenti drammatici, l'Osservatorio interviene e ne prendiamo atto. Non era così, mi é sembrata una forzatura. Non vengono e adesso cerchiamo di fare loro un regalo E' un derby sentito, mi pare di capire. Ne ho fatti diversi, quelli di Genova e di Torino, Bari-Lecce. Adesso non so dire quanto sia importante per la piazza, perché noi siamo in viaggio tutta la settimana tra i campi d'allenamento e abbiamo altri problemi. A prescindere dal derby, voglio che sia per noi una gara importante. Il mercato? Interverremo né poco, né tanto ma il giusto".

Gli avversari

"Se giocano 4-2-3-1, mi sconvolgono un po' i piani e dobbiamo un po' riflettere. A detta di tutti era un 4-3-3 e nel primo caso si apre un ventaglio di soluzioni. Non cambierebbero i nostri uomini ma le posizioni. Ho visto spezzoni della Juve Stabia e mi sono meravigliato: mi stupisce la loro posizione di classifica, i giocatori hanno valori tecnici di gran lunga superiori. E' un'ottima squadra. Se a marzo non saremo squadra, sarà un problema. Se lo saremo, avremo raggiunto l'obiettivo".

I convocati

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Morrone, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.