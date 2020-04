Karo in Nazionale e indenizzo per i granata: la Salernitana incassa 24mila euro

La Uefa pagherà alla Salernitana, attraverso la Federcalcio, 24mila euro per le convocazioni di Karo nella Nazionale di Cipro in occasione delle qualificazioni europee. La Uefa ha stanziato 70 milioni in totale.

I dettagli

La somma deve essere distribuita tra i club che possono così ricevere un po' di sostegno in un momento delicato, a causa dell'inattività pe il coronavirus. In media, incassano circa 4mila euro per ogni partita in Nazionale del proprio tesserato, a prescindere dai minuti di utilizzo. Karo è entrato in distinta 5 volte ma è sceso in campo solo il 16 novembre contro la Scozia. Una prima parte di incasso era attesa a marzo, ma era stata bloccata. La Salernitana riceverà lo 0,03% del finanziamento complessivo.

La foto che pubblichiamo è tratta dal sito ufficiale della US Salernitana 1919