Kick boxing, è il giovane Picariello il campione mondiale

E' di Pontecagnano, il vincitore dei campionati mondiali di kick boxing della WTKA, tenuti a Massa Carrara: allori, infatti, per il team Picaro di Pontecagnano Faiano.

La vittoria

Francesco Pio Picariello è l'atleta selezionato per far parte della rappresentativa italiana e già detentore di 4 Titoli Italiani e un titolo Mondiale: si è classificato campione del mondo nella specialità Light Contact,+ classe juoniores categoria – 74 Kg, al culmine di uno splendido anno agonistico, durante il quale ha vinto tutte le gare di preparazione selettiva ed il titolo di Campione Italiano di categoria.

Durante la finale di categoria del 3 novembre, Picariello, sfidando un atleta francese, ha vinto a seguito di un preciso colpo portato al volto che ha costretto l'atleta transalpino ad abbandonare l’incontro. Vittoria sfiorata anche per l’atleta Alessandro Cappuccio che, a causa di un piccolo incidente in gara, non è riuscito a conquistare anche lui il meritato Titolo.

Gli allori

Ancora una volta il Maestro Peppe Picaro, dunque, ha dimostrato che impegno e tenacia vengono sempre premiati e grazie ai suoi ragazzi è riuscito nella non facile impresa di bissare i successi dell’anno 2018.

