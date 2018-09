La voce dei tifosi: "A Lecce strappato un ottimo punto. Bene Bocalon e il cambio di modulo"

Due gare per due punti in classifica. Due anche i gol fatti come d'altronde sono quelli subiti. Numeri questi, freddi ma inequivocabili, che consentono di tracciare già un primissimo bilancio di una squadra, la Salernitana, che in due sole uscite ha fatto già intuire le potenzialità e le criticità della rosa messa a disposizione del tecnico Colantuono. Se da un lato - sia col Palermo in casa che con Lecce in trasferta - la squadra ha dimostrato di essere supportata già da una buona condizione atletica e di possedere una certa personalità, dall'altro sono evidenti gli impacci di un centrocampo che accusa battute a vuoto nella costruzione del gioco e nello sviluppo della manovra. Nella ripresa della gara del "Via del Mare" però il provvidenziale cambio di modulo e l'inserimento di alcuni calciatori, hanno consentito alla squadra di tornare in carreggiata e strappare un punto che ad un certo punto della gara sembrava quasi insperato. Luci ed ombre dunque, registrate e metabolizzate anche dai nostri lettori, che nel consueto appuntamento di SalernoToday completamente dedicato ai tifosi granata, non hanno mancato di riportare con dovizia di particolari.

Ad aprire la nostra rubrica quest'oggi, Luca Bochiccio, tifoso granata del quartiere Pastena di Salerno: "A Lecce abbiamo strappato un buon punto. Buona la doppia reazione ma è assurdo giocare con la difesa a 5 perchè non abbiamo esterni in rosa capaci di fare le 2 fasi (forse in serie B non ce ne sono). Quindi la difesa a 4 è d'obbligo. Di Gennaro deve giocare piu avanzato in modo tale da far arrivare qualche pallone più giocabile agli attaccanti. Ora il mister ha 15 giorni per trovare la quadra. Prossimamente spero trovino spazio anche Orlando e Andrerson che potrebbero dare maggiore vivacità alla manovra". Soddisfatto del pareggio anche Luigi Nese, tifoso granata residente negli 'States': "Un buon punto a Lecce, anche se arrivato dopo una prestazione con più ombre che luci. La partita di ieri però c'ha detto già alcune cose: Di Gennaro è giocatore da serie A, Bocalon invece con questa voglia potrà essere la sorpresa del campionato; Vitale è tra le note stonate ed in piena fase calante, vi dico solo che mi ha fatto imprecare più della pessima diretta di DAZN. A questo punto credo sia auspicabile l'inserimento di Anderson, anche se il campionato e appena cominciato e ci vuole un po’ di pazienza per valutare l'intera rosa". Stranamente clemente nei suoi giudizi, il nostro Armando Della Monica, noto esercente della zona Vestuti: "Siamo alla seconda giornata di campionato e scusate se evidenzio ciò, ma da questa partita si può trarre di buono la capacità di reagire al doppio svantaggio. Una nota: a prescindere di chi fa gli acquisti, sono i calciatori che si devono adattare ai moduli e non viceversa. Questo lo dico per via dei tanti commenti che leggo sul web a proposito di Di Gennaro. A buon intenditor...". Moderatamente soddisfatto anche Rino Marra: "A Lecce abbiamo acciuffato un ottimo pareggio. Al momento la Salernitana non ha un’identità di gioco ben precisa, col 3-5-2 fatichiamo e creiamo poco o nulla; è andata meglio quando Colantuono ha schierato la difesa a 4. Vitale purtroppo sia sulla rovesciata di Mancosu che con il fallo su Chirico’ ha dimostrato nuovamente i suoi soliti limiti difensivi. Nota lieta, lo splendido momento di Bocalon, indubbiamente il più in palla in attacco. La sosta può aiutare alcuni giocatori a migliorare la condizione fisica, tipo Di Gennaro e Jallow mentre il mister potrà avere il tempo per qualche correzione tattica". Prudente nelle sue valutazioni Andrea Quaranta: "Non potendo giustamente dare giudizi sui singoli, non possiamo che valutare il collettivo. Considerato l'abituale strategia societaria di comprare più di un giocatore cardine nell'ultima settimana di mercato (ciò ovviamente non consente alla squadra di arrivare all'inizio del campionato con un certo affiatamento), dobbiamo prendere per buono il secondo pareggio di fila. Solo il tempo ci dirà se questi 'ottimi' singoli riusciranno a diventare una squadra con tutti gli attributi. I primi segnali però sembrano incoraggianti". Chiude la nostra rubrica con i tifosi, Paolo Amato: "Squadra ancora molto confusa tatticamente, ma siamo ancora alla seconda di campionato, ci sta. Ad ogni modo, sono bastati 90' minuti per capire che Vitale è definitivamente in fase calante".