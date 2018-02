La voce dei tifosi: "Basta essere trattati come una succursale. Salerno merita rispetto!"

Dopo un calciomercato condotto in maniera deludente dalla società, ieri si ci è messo anche il dato del campo a rovinare gli uomori dei tifosi. La Salernitana di Colantuono infatti è uscita sconfitta (per la terza volta durante la gestione Colantuono) sotto i colpi del catenacciaro Carpi, che ha fatto suo il match approfittando delle 'solite' sbavature difensive della squadra granata e dei tanti, troppi errori sotto rete di Sprocati e soci. Lo scivolone interno di ieri, che altro non fa che confermare quelli che erano e sono i limiti strutturali della rosa granata (non colmati durante la parentesi invernale del mercato di riparazione), lascia la Salernitana tra color che son sospesi: la squadra infatti sembra non aver la qualità atta a perseguire sogni play off, ma al contempo appare superiore alle compagini invischiate nei bassifondi. Insomma, una nuvola di mediocrità sembra aleggiare sul capo di tutti, squadra e tifoseria. Quest'ultima però, impotente all'ignavia societaria, reagisce con l'unico strumento a sua disposizione: disertando l'Arechi. Ieri infatti, con circa 6400 spettatori è stato registrato il minimo storico stagionale, sintomo di una disaffezione imperante.

Anche nel nostro consueto giro di interviste tra i supporter, malumori e delusione sono elementi fondanti di tutte le dichiarazioni. Ad aprire "La voce dei tifosi" quest'oggi, Andrea Quaranta: "Campionato a mio avviso concluso. Arriviamo subito a 50 punti e mandiamo agli archivi questa farsa. Abbiamo buttato i soldi per un nuovo allenatore con la scusa di alzare l'asticella. Lo step ulteriore si superava acquistando giocatori di qualità, quindi investendo quel denaro fresco che la società avrebbe potuto tranquillamente elargire. E invece...niente. Sarebbe auspicabile un cambio di proprietà, ma il problema è che non ci sono alternative. Prendere o lasciare". Di umore nero come la mezzanotte, il nostro Luigi Nese: "Per rispetto a quei tifosi che anche sotto la pioggia sono andati allo stadio, non voglio fare commenti a caldo, anche perché sono troppo arrabbiato. E' giunto il momento però di aprire gli occhi e capire quali sono i problei del calcio a Salerno! P.s. Dove sta la società quando le cose vanno male, o anche stavolta si è perso per colpa del poco pubblico?". Sulla stessa linea d'onda, ma ancor più esplicito, Luca Bochicchio: "Adesso basta! Quando apriremo gli occhi e faremo capire con i fatti che la città si è seccata di essere una succursale? Noi nonsiamo il mediocre business di questa proprietà assente. Salerno merita rispetto. Parlo da abbonato da tanti anni ma l'anno prossimo sono più che disposto a non fare l'abbonamento se questo dovesse esser utile a trasferire il messaggio di protesta. 0 abbonamenti e via questa società!". Deluso anche Guido Diodato, critico anche lui nei confronti del patron: "Che peccato! Altra occasioni persa contro la squadra peggiore di tutto il campionato. Calciatori e società indegni. Onore solo per i 6000 dell'Arechi che ancora credono in Lotito e Fabiani. Io non ci riesco e spero che le cose cambino in fretta, altrimenti allo stadio non ci andranno neanche più gli abbonati stufi di assistere a questo teatrino indecoroso". Ironico invece Armando Della Monica che 'individua' le cause della sconfitta: "La cessione di Rodriguez, il maltempo, le condizioni del terreno di gioco, e finanche il governo Renzi hanno condizionato la gara. A parte gli scherzi, ma quando apriamo gli occhi? ". Segue la via dell'ironia anche Fabio Troisi: "Strano che la Salernitana abbia perso ieri, è stata fatta una così ottima campagna acquisti". Stanco dell'operato societario anche Nicola Petina: "Non c’è granché da dire, non ho mai voluto parlare del passato, ma questa società ha stufato sul serio! In altri tempi abbiamo messo in croce la proprietà per molto meno!". Raffaele Marotta prova invece a dare uno sguardo al dato tecnico di ieri: " Diciamocela tutta. Nonostante Colantuono sia stato osannato a furor di popolo (vedendo gli altri nomi in lista) io lo vedo in gran confusione. Se Vitale non rende al meglio perché non farlo rifiatare? Zito è praticamente a fine carriera ed è evidente che non ha più di 20' nelle gambe. Minala è la brutta copia di quello ammirato fino al Derby! Se hai tre grosse occasioni e non la butti dentro allora, puoi giocare anche con Mourinho in panchina non ci sono scuse! Loro hanno fatto due tiri e mezzo in porta e due gol. Noi confusionari e senza idee! Parte è colpa dell'allenatore, parte è colpa di chi va in campo!. Conclude il nostro lungo giro di interviste, Rino Marra: "Purtroppo c’è stata poca determinazione sotto porta ed in generale scarsa voglia di vincere. Queste sono partite che con un minimo di cattiveria vinci agevolmente, e invece siamo qui a commentare l’ennesima delusione!".