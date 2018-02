La voce dei tifosi: "Coliamo a picco, società assente e squadra indegna della maglia granata"

Incassata la seconda sconfitta consecutiva ad opera del Pescara di Zeman, monta la rabbia tra i tifosi della Salernitana. La debacle dell'Adriatico meterializzatasi nel finale di gara, certifica lo stato di involuzione della squadra di Colantuono, e a nulla valgono le parole contrarie degli atleti, che a fine gara hanno ammesso di non comprendere (inverosimilmente) questa crisi di risultati. Ma tant'è, i numeri però impietosi parlano chiaro: il club granata ia sta lentamente ma inesorabilmente sprofondando in classifica, fino a scorgere il baratro della zona play out. Tra i supporter ora è partita la caccia al colpevole, ma ci vorrà unità di intenti se si vuol centrare senza troppi patemi d'animo almeno il reale obiettivo stagionale: la salvezza.

Ad aprire il nostro consueto appuntamento settimanale con i tifosi, Luca Bochicchio, supporter granata del quartiere Pastena: "Stiamo cadendo a picco e la proprietà pensa ad altro lasciandoci sprofondare senza fregarsene. I signori 'proprietari' (visto che non sono i presidenti) sanno intervenire solo per lamentarsi. Cari proprietari fate una cosa, un piacere al mondo: salvate la squadra e sparite da Salerno. Noi meritiamo rispetto. Noi meritiamo di più della mediocrità che ci state regalando". Rincara la dose il nostro Andrea Quaranta che va giù duro anche nei confronti di Colantuono: "Abbiamo buttato i soldi per un allenatore che ci sta dando meno del precedente. Con quei danari avremmo, forse, potuto acquistare qualcosa a gennaio e non essere presi in giro dalle altre società che, giustamente, in cambio volevano soldi. Non sono certo, ma con le dovute proporzioni abbiamo preso un Sannino 2. Certo con Bollini non avevamo un allenatore di grido o che ci potesse portare in serie A, ma almeno lui aveva, forse, trovato qualche minima combinazione per non soffrire più di tanto". In deroga alla sua proverbiale ironia, anche Armando Della Monica critica aspramente il management: "L'esonero di Bollini era inevitabile non per i risultati, ma per le tensioni nello spogliatoio mal gestite. La però proprietà col cambio tecnico e il nome del nuovo allenatore ha preso la palla al balzo e trovato la alibi del nome di prestigio. Ma il suo palmarés qual è? Che ha vinto nella sua carriera? E come prevedibile ieri Colantuono ha subito messo le mani avanti, lamentandosi del mancato arrivo dei rinforzi. La musica non cambia e non cambierà mai, hai voglia ad aspettare che cambi il regolamento sulla multiproprietà". Insoddisfatto del nuovo corso tecnico anche Rino Marra: "Sono veramente deluso dalle scelte dell’allenatore (il mercato di certo non lo ha aiutato) e dal nostro atteggiamento in campo. Urge una vittoria perché la situazione sta diventando sempre più pericolosa, e a questo punto per noi la partita con la pro Vercelli è di vitale importanza". Tanta amarezza traspare anche dalle parole di Luigi Nese che lancia una provocazione: "Non vorrei contestare, ma sono troppo amareggiato per non farlo. Avrei una solo richiesta da fare a questa società, soprattutto per rispetto a quei tifosi che oltre a seguire la squadra in casa, macinano chilometri per tutto lo stivale: toglietevi la maglia granata con il cavalluccio e rimettetevi la maglia blaugrana! Non siete degni di questa casacca, non siete degni di questi colori". Alessandro C. pone dubbi sulla gestione tecnica della squadra: "Al di là della partita bloccata, non ho capito perchè nel primo tempo Colantuono ha proposto un 3-5-2, con Palombi troppo leggerino per fare la punta centrale, e poi nel secondo, quando non avresti dovuto rischiare, ha schierato la squadra col 4-3-3 con Di Roberto e Kiyine che notoriamente non hanno la fisicità per contrastare l'avversario". Chiude il nostro giro di interviste Raffaele Marotta: "La squadra purtroppo scende in campo senza idee e senza mordente! Cerchiamo comunque di guardare avanti...ma a parer mio, prima facciamo punti prima ci salviamo".