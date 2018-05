La voce dei tifosi: "Abbiamo un attacco 'ciofeca'. Per l'anno prossimo ripartiamo da..."

La sconfitta indolore di Foggia certifica - se qualcuno avesse ancora qualche dubbio - lo stato di rilassatezza in cui 'versa' la Salernitana, apparsa poco brillante allo Zaccheria rispetto alle ultime esibizioni, soprattutto dal punto di vista mentale. La salvezza, acquisita sul campo non più tardi di una settimana fa, ha tolto birra e motivazioni dalle gambe di Signorelli soci, apparsi per alcuni tratti di gara tremendamente abulici e senza nerbo. Dopo il gol incassato alla mezz'ora, Rosina e Akpa Akpro hanno provato a suonare la carica, ma l'impressione avuta un po' da tutti è che predicassero nel deserto. Se a questo poi ci mettiamo la non perfetta conduzione arbitrale del Sig. Saia (netto il tocco di Tonucci in area su tiro di Di Roberto), il quadro poco edificante è completo. La debacle in terra pugliese però sembra però esser passata quasi senza lasciar traccia nella torcida granata, mentalmente già proiettata alla prossima stagione. Tra i supporter intervenuti nella nostra consueta rubrica dedicata ai tifosi, c'è chi già prova a stilare una lista di calciatori dell'attuale rosa da confermare per la prossima stagione.

Ad aprire la nostra girandola di interviste, Simone Bove, tifoso granata residente a Madrid: "Partita di una noia mortale, Salernitana gia' con la testa alle vacanze. Rosina si è dato da fare ma a me continua a non piacere. Per l'anno prossimo, a mio avviso, vanno sicuramente confermati Sprocati, Casasola e Mantovani. Bocalon continua a divorarsi gol fatti davanti al portiere, non se ne può più! Per l'anno prossimo ci vuole un centravanti di peso". Si aspettava la debacle dello Zaccheria, Luigi Nese, salernitano emigrato negli States: "Dopo una salvezza già acquisita, queste sono gare senza nessun significato. Si sapeva già che con Foggia e Palermo avremmo fatto due sconfitte. Col Palermo ovviamente non ancora, ma il 2 all'Arechi è scontato. Ovviamente, non sono queste le partite che servono per valutare una stagione, o magari per riscattare un'annata così così. C'è da dire però che anche ieri l’attacco della Salernitana è stata una 'ciofeca', indebolito ulteriormente a gennaio con le tante cessioni. 'Dulcis in fundo' mettici anche la ciliegina sulla torta che è l’arbitro e stiamo al completo. Adesso dopo venerdì sera, sono curioso di capire che cosa il nostro sommo Lotito (e tutta la premiata pasticceria dei miracoli) ha in serbo per noi per l’anno prossimo: una bella torta gustosa o il solito babà senza rum?". In riferimento alla gara dello Zaccheria, è caustico il nostro Raffaele Marotta: "A Foggia si sono andati a fare una gita pugliese, e ho detto tutto! A questo punto potevano farsi una capatina anche a San Giovanni Rotondo per una benedizione! Comunque, da questo presepe per l'anno prossimo salverei in pochi. Tre nomi: Casasola, Mantovani e Pucino". Chiude il nostro giro di interviste Paolo Amato: "Per il prossimo campionato non ho grandi preferenze. A me va bene tutto quello che vuole Colantuono! E' lui l'unico deputato a esprimere preferenze. Punto! Il calcio resta comunque una cosa semplice".