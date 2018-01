La voce dei tifosi: "Pareggio? Incassiamo troppi gol. Difesa da Lega Pro!

Il pari beffa del Libero Liberati di Terni contro le Fere umbre ha creato non pochi malumori tra i tifosi della Salernitana. Il pari di Montalto al 94', è stato mal digerito da una torcida granata che punta il dito contro una difesa eccessivamente allegra. E non solo. La delusione tra i supporter ha lasciato la porta aperta anche alla dietrologia, che ha libero sfogo quando vengono fuori risultati a dir poco rocamboleschi.

Ad aprire il nostro consueto giro di interviste trai i tifosi della Salernitana, Luca Bochicchio, ultras granata del quartiere Pastena di Salerno: "Rivedendo le immagini mi è parso evidente come Vitale, nell'azione del 2 a 2, si sia deliberatamente allontanato da Montalto, lascandogli così libero spazio per calciare a rete. Considerando i rapporti stretti tra il nostro amabile pasticciere e alcune società penso non ci sia da meravigliarsi. Quindi mi pare praticamente inutile fare commenti tattici e tecnici quando qui di calcio c'è ben poco". Sulla stessa falsa riga anche l'istrionico Armando Della Monica che rincara la dose: "Chiusura o meno del calciomercato quando incontri 'alcune' squadre il pensiero va sempre alla 'pasticceria' nostrana! Di conseguenza è superfluo commentare l'incontro". A dir poco costernato Vincenzo De Rosa, utente fan della pagina facebook di SalernoToday: "Ma come si fa? E mai possibile che non sappiamo mantenere un risultato che sia uno?". Luigi Nese invece non si esprime sulla gara di ieri perché "Prima di dare un giudizio globale, aspetto il 1°di febbraio dopo la chiusura del calciomercato". Se per Paolo Amato "Prendiamo caterve di gol ogni maledetta partita", più caustico invece è Antonio Rio, utente Facebook della pagina fan di SalernoToday: "Ieri, abbiamo visto la solita difesa da Lega Pro". Chiude il nostro consueto appuntamento con la tifoseria granata, Raffaele Marotta: "Abbiamo letteralmente buttato al vento due punti, che in futuro ci sarebbero tornati molto utili. Davvero desolante".