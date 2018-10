La voce dei tifosi: "Arbitraggio scandaloso, è inaccettabile non avere il Var nel 2018"

Nonostante gli oramai arcinoti limiti nella costruzione del gioco ed una sterilità offensiva conclamata (dei 7 gol messi a segno solo due sono firmati da attaccanti di ruolo), la Salernitana riesce ad imporre il pari a domicilio ad una coriacea Cremonese. L'undici di Colantuono pur concedendo - come spesso sta accadendo in queste prime gare - la prima frazione agli avversari, ha ripreso slancio e vigore nella seconda frazione opponendo fisico e gambe ad un avversario che non ha mai mollato un centimetro. Alle avversità di una gara sulla carta già difficile di suo, c'è poi da aggiungere la variabile dell'arbitraggio. Senza voler creare un comodo alibi alla squadra, è difficile definire 'sufficiente' l'operato del sig. Guccini, caratterizzato da una distribuzione cervellotica e a senso unico dei cartellini e da un calcio di rigore sacrosanto negato ai granata. Detto ciò, il pari dello Zini è stato accolto dalla torcida con moderata soddisfazione, e ciò è emerso anche dai commenti rilasciati proprio dai supporter granata a "La voce dei tifosi", rubrica di SalernoToday completamente dedicata al mondo del tifo.

Ad aprire il nostro giro di interviste, Guido Diodato: "Se l'obiettivo era portare a casa il punto, il risultato di ieri puo' anche andare bene, ma se vuoi vincere serve ben altro. Primo tempo giocato malissimo, sbagliate quasi sempre le linee di passaggio, vuoi anche per via di reparti troppo distanti tra loro. Secondo tempo di sicuro migliore, con una squadra più sul pezzo ma poco incisiva nella trequarti avversaria. Peccato per il rigore non dato ma se pensiamo che il migliore in campo della Cremonese è stato Perulli - signori, ripeto, Perrulli - ci rendiamo conto della mediocrità tecnica offerta dalla gara. Prendiamoci questo punto che.muove la classifica e speriamo di vedere al piu' presto I gol degli attaccanti, perchè non si può sperare di far gol con Vuletich che in carriera di reti ne avrà fatti in tutto una ventina". Sulla stessa lunghezza d'onda, Luigi Nese: "Punto doveva essere e punto è stato, va bene così. Sinceramente però mi sa di bicchiere mezzo vuoto. Nota a parte merita l’arbitraggio scandaloso del sig. Guccini: rigore netto, distribuzione dei cartellini a senso unico, ma e mai possibile che non ci sia la Var in serie B nel 2018? Purtroppo questo calcio è gestito - e sarà gestitio visti i prossimi candidati - dai soliti incompetenti. D'altronde la classe dirigente rappresenta un po’ lo specchio dell'Italia". Moderatamente soddisfatto per il pareggio allo Zini, il nostro Andrea Quaranta: "Buon punto contro una squadra che potenzialmente dovrebbe fare un campionato speculare al nostro. Al di la' dell'arbitraggio pessimo del sig. Guccini, serve un centrocampo più propositivo e di qualità per sostenere l'attacco. Abbiamo bisogno del miglior Di Gennaro per dare un cambio di passo netto alla manovra della squadra". Insoddisfatto invece Gianfranco Iuliano: "Partita senza infamia e senza lode, prendiamoci il punto che é sempre buono e turiamoci il naso. A mio avviso però io le partite vanno giocate per provare a vincerle e non per non perderle o limitare i danni. Se poi ci metti un attacco asfittico, beh ti può andare bene una volta, due, ma poi? Per ora andiamo avanti così ma serve altro. Sempre forza Granata!". Bicchiere mezzo pieno invece per Paolo Amato; "0-0 da media inglese, quindi da non buttare via questo risultato. Male nel primo tempo, troppo rinunciatari, nel secondo tempo invece almeno abbiamo provato a cercare qualche imbucata, rischiando anche qualcosa in difesa ma ci sta. Pareggio giusto, ora ci vuole la continuità". Prosegue - stranamente - la linea della moderazione, il nostro Armando Della Monica, 'noto' esercente della zona Vestuti di Salerno: "Nel calcio vige una la legge non scritta: 'prima di tutto non prenderle!'. Colantuono è uno dei fautori di questo motto e persegue la famosa media inglese. Questa linea sta iniziando a prendere corpo e questo pareggio è buono da qualsiasi punto di vista lo guardi. Non parlo - ma vorrei farlo credetemi - degli arbitri anche se oggi c'ha messo del suo per dare l'ennesimo alibi a Lotito!". Chiude il nostro giro di interviste, l'analisi di Rino Marra: "Ottimo punto sicuramente sperando di vedere una crescita sotto il profilo del gioco già dalla prossima partita dopo la sosta. Quella con la Cremonese è stata una partita da 0-0, durante la quale abbiamo assistito al solo - ed è tutto dire - 'Perrulli show' e poco altro! Arbitraggio a mio avviso da censurare: oltre al rigore per noi ci sono state le solite ammonizioni a senso unico, calci d'angolo incredibilmente negati, avversari graziati (vedi il clamoroso fallo di mani volontario di Perrulli nemmeno ammonito) e l’episodio su Schiavi nel finale che poteva portare alla beffa. Ripeto buon punto allo Zini, ma bisogna crescere un bel po' se ci vogliamo giocare i play off".