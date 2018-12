La voce dei tifosi: "Colantuono e Fabiani, dimissioni subito. A Salerno solo chi ama questi colori!"

L'imbarazzante prestazione 'offerta' dalla Salernitana contro il Brescia ha riacceso la miccia della contestazione. Al centro del mirino della critica - feroce - dei tifosi, ci sono tutti: staff tecnico e societario. Nella fattispecie, sul banco degli imputati ci sono principalmente il tecnico Colantuono e il Dg Fabiani, ma non sono state lesinate stoccate velenose alla società. Questo ed altro è emerso dai commenti raccolti da SalernoToday per la consueta rubrica interamente dedicata ai tifosi granata.

Ad aprire il nostro giro di interviste, Guido Dioadato: "Questa partita è la sublimazione della nostra 'illustre' storia centenaria, fatta di occasioni sprecate, di vorrei ma non posso e tanta, troppa approssimazione. Venendo al fattore tecnico, proprio su SalernoToday poche settimane fa, ho detto che la sosta non era un bene per Ia Salernitana, ed infatti ecco 2 sconfitte fila, e quella di ieri sera, gara durante la quale non siamo mai scesi in campo, è ancor più pesante di quella di Cittadella. Le ragioni vanno ricercate tutte a centrocampo, completamente incapace di garantire alla difesa un minimo di copertura. L' attacco invece, come al solito, è stato evanescente, ma se nessuno innesca le punte con chi ce la prendiamo? Non voglio far il disfattista, ma guardiamoci le spalle se non vogliamo intossicarci di nuovo il Natale come ogni anno. Arrabbiato come non accadeva da tempo, Luigi Nese: "Commentare questa partita è inutile, gara oscena. Bisogna guardare oltre, e sopratutto essere onesti: con quei 3 goal, Donnarumma ha voluto mettere la ciliegina sulla torta sulle premiate ricette del nostro mastro pasticciere, ovvero il nostro tanto amato Ds. Bando alle ciance, se davvero i proprietari vogliono tutelare il loro investimento, devono pretendere le dimissioni immediate di tutto lo staff tecnico, e mi riferisco a Colantuono e Fabiani. La piazza merita professionisti seri che questa piazza in passato l'hanno amata come Nicola Salerno e Delio Rossi!": Torna a pungere il nostro Armando Della Monica, noto esercente della zona Vestuti di Salerno: "Commentare? Ma perché ha giocato la Salernitana ieri? Pensavo fosse ancora in pausa forzata! A parte gli scherzi, che dire, siamo alle solite: gli esperimenti di Colantuono servono solo per camuffare le sconfitte dettate dai 'fattori imponderabili'... della società! Fra un po', vedrete, che ci sarà il solito filotto di partite positive e poi il consueto filotto di sconfitte! Se non cambia la partita iva, la storia non cambierà mai". Deluso invece Luca Bochicchio: "Umiliati non dai tre gol presi, ma dall'atteggiamento vergognoso della squadra. Da rimborso del biglietto e dell'abbonamento Dazn. Se la società ha seriamente intenzione di centrare almeno i play off (ma con questo staff tecnico ne dubito) facesse acquisti mirati a gennaio e prendesse un allenatore decente. Altrimenti, come sempre prepariamoci consueto galleggiamento. A Salerno vogliamo solo persone che amano questi colori". Caustico nel commento alla gara anche Nicola Petina: "Faccio davvero fatica a ricordare una partita indegna come questa e mi riferisco agli ultimi 20 anni. Forse nemmeno nella seconda indecente stagione di Zeman abbiamo assistito a cotanto scempio! Ci siamo fatti illudere da una buona classifica frutto sì di una discreta solidità difensiva ma anche di gare vinte senza grandi meriti!". Sarcastico nei confronti della società Gianfranco Iuliano: "Una volta un dirigente della Salernitana mi ha detto che critico sempre questa società, per questo volevo fare i miei complimenti vivissimi alla dirigenza, allo staff tecnico ed ai calciatori, per le bellissima prestazione offerta. Prestazione che ci ha riempiti di orgoglio e che soprattutto ci ha fatto capire, qualora non lo avessimo già fatto, delle grandiosi cose che questa favolosa società ci può offrire. Grazie di cuore, e continuate così!". Per Raffaele Marotta, i mali della Salernitana vanno ricercati nello spogliatoio granata: "Questa partita è l'esempio lampante di come la squadra abbia girato la faccia a Colantuono, Va bene che i 3 gol sono frutto di dormite generali e qui non ci piove, ma al di là del modulo vedere calciatori passeggiare in campo quasi indifferenti fa capire che qualcosa si è rotto nel rapporto tra tecnico e squadra". Dello stesso avviso anche Nicola Carrano: "La Salernitana non è crollata solo per i meriti del Brescia, ma soprattutto per via di un spogliatoio palesemente schierato contro il tecnico. Ora due sono le cose: o mette fuori le pecore nere o si dimette!". Caustico invece il commento di Rino Marra: "Semplicemente imbarazzanti... non aggiungo altro". Boccia la squadra anche Salvatore Morra: "Nel calcio si vince solamente se hai calciatori di qualità, e la Salernitana ieri ha dato la domostrazione di essere una squadra di livello rionale". Critico nei confronti della società anche Paolo Amato: " I tre gol di Donnarumma: il giusto epilogo di una storia che racconta l’inadeguatezza della proprietà. Partite come questa ti fanno riaprire gli occhi - purtroppo - e ti ricordano l’unico obiettivo della società è solo uno: il nulla!". Chiede la testa del tecnico (in senso lato ovviamente), Marco Salerno: "Esonero immediato del mister - brava persona ma non ci sta capendo niente e non fa per questa Salernitana - e squadra data in mano a Delio Rossi". Chiude il nostro lungo giro di interviste, Andrea Quaranta: "E' chiaro che con i difesori a nostra disposizione, e di questo è anche colpa nostra che impropriamente abbiamo "spinto" a giocare a 4 in difesa, non possiamo giocare. Prestazione imparazzante, tra scelte di modulo sbagliate e chissà se contro l'allenatore, oramai out. Così non andiamo lontani".