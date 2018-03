La voce dei tifosi: "Gara tatticamente ben giocata. Punto importante in ottica salvezza"

La Salernitana esce indenne dalla difficile trasferta di Frosinone, e tira su un altro mattoncino nella costruzione di una tranquilla salvezza. Il pari strappato in terra ciociara rafforza sempre più quella che è stata la svolta tattica di Colantuono, messa in atto all'alba della delicatissima trasferta di Ascoli e che ha dato ampiamente i suoi frutti. La squadra infatti, rigenerata nel corpo quanto nell'anima dalle due vittorie consecutive (Ascoli e Avellino), è stata in grado di tenere botta anche al più quotato avversario, senza mai tirare in remi in barca. Il punto raccolto allo Stirpe dunque, oltre ad essere un buon viatico per lo scontro salvezza di domenica prossima col Novara, dà al gruppo di Colantuono quella consapevolezza nei propri mezzi che nel recente passato è venuta meno, facendo perdere a Minala e soci tanti, forse troppi punti per strada. Inoltre, questa striscia di risultati utili ha avuto anche il merito di rasserernare il clima tra i tifosi grana: l'aver superato anche il banco di prova ciociaro, ha certificato "de facto" la fine definitiva della profonda crisi tecnica della Salernitana, crisi che perdurava quasi ininterrotta dal mese di gennaio. Uno stato d'animo positivo emerso anche dalle parole dei tifosi che, come di consueto, sono ospiti graditi della nostra rubrica a cadenza settimanale interamente dedicata ai tifosi.

Ad aprire il nostro giro di interviste quest'oggi, Rino Marra: "Ottima gara, giocata alla pari contro una delle squadre più forti del campionato. Abbiamo avuto due ottime occasioni per andare in vantaggio ed il Frosinone non ci ha mai messo sotto. Molto bene Bocalon che è stato sempre nel vivo del gioco e si è anche sacrificato tantissimo. Avanti così. Con tutto il cuore però, spero che il Frosinone fallisca la promozione anche quest’anno". Soddisfatto a metà Luca Bochicchio: "Pareggio giusto. Gara accorta e affrontata con il giusto approccio. Concesso poco o nulla ad un'ottima squadra. Bel punto salvezza. A piccoli passi ci stiamo avvicinando alla posizione anonima in classifica che fa respirare la tifoseria e che, al contempo, fa felice la proprietà. Perché? Lo sappiamo tutti che Lotito ad altro non ambisce se non un anonimo centroclassifica". Andrea Quaranta vede invece il bicchiere mezzo pieno: "Col Frosinone abbiamo strappato un ottimo punto, utile per raggiungere quanto prima l'obiettivo stagionale della salvezza. I risultati ora stanno venendo, dopo diverse formazioni e partite sbagliate, perché finalmente Colantuono ha trovato la quadra, cambiando il modulo e puntando su un gruppo di 12-13 calciatori ". Soddisfatto anche il nostro Raffaele Marotta: "Ottima prova su un campo difficile e proibitivo per tutti. Punto a mio avviso guadagnato che fa sia classifica che morale! L'unica nota stonata della giornata è l'ennesima prova anonima di Minala. Forse deve rifiatare un po'". Ironico, e come sempre fuori dagli schemi, il nostro Armando Della Monica, noto esercente della zona Vestuti: "La spinta dei tifosi e quella famosa lettera ben scritta da chi di dovere (non dai calciatori ovviamente) stanno facendo... miracoli! La storia non cambia e non mente: con questa società sarà sempre questa la solfa". Chiude il nostro consueto giro d'interviste Guido Diodato: "Gara equilibrata e tatticamente la squadra l'ha giocata in maniera ineccepibile. Sarà un caso, ma messo fuori l'anarchico Vitale abbiamo fatto 7 punti in 3 gare. Ieri, pur affrontando la formazione più forte della B, con un pizzico di convinzione in più si poteva addirittura provare vincere. Ma come alcuni dicono però, forse la vittoria avrebbe creato qualche imbarazzo di troppo alla nostra società, che non ha nessuna volontà di puntare all'alta classifica".