La voce dei tifosi: "Salernitana, quale futuro?"

Nel turno infrasettimanale del torneo cadetto, la Salernitana raccimola a Cremona un altro importante pareggio in chiave salvezza, un brodino caldo che però consente ai granata di guadagnare un'ulteriore lunghezza sulla zona play out. La rotta per riportare la nave in porto dunque sembra essere alla portata, e con un paio di vittorie la pratica salvezza potrà dirsi espletata. In virtù di ciò, tra le discussioni dei tifosi della Salernitana, a tener banco non è infatti la lotta salvezza, bensì il futuro prossimo del club. A innescare la miccia già nel post gara del match col Cesena, c'ha pensato 'ovviamente' il co-patron Lotito con le 'solite' dichiarazioni al vetriolo nei confronti della piazza.

Il malcontento - che già serpeggia da mesi - si è diffuso come un virus, ed è emerso prepotentemente anche nelle parole dei supporter intervenuti nella nostra consueta rubrica dedicata ai tifosi granata. Tra toni accesi, talvolta ironici, la torcida salernitana non le manda a dire al patron. Ad aprire il nostro giro di interviste Armando Della Monica, noto esercente della zona Vestuti: " Come ampiamente pronosticato, acino su acino si fa la macina. La partita è stata una puntata di una fiction dal copione già scritto, quindi di scarso interesse: botta e risposta come ampiamente ipotizzabile alla vigilia. Il problema principale rimane e sarà sempre lo stesso: Claudio Lotito! Con lui, condivido la visione di una società sana, la gestione economica sempre oculata e che garantisce una certa stabilità, e gli anche dò atto di aver centrato la serie B nei tempi preventivati; su tutto il resto però stendiamo un enorme velo pietoso". In aperta contestazione nei confronti della società, Luca Bochicchio: "Per quanto riguarda la partita sintetizzo così: 'Babà alla crema...nese'. Avendo persone in società esperte in materia raggiungeremo la salvezza come da programma e senza patemi, restando tra quel che son sospesi a tempo indeterminato. E così sarà nei prossimi anni avvenire fin quando ci sarà questa proprietà, la quale sta riuscendo nell'impresa impossibile di non farmi emozionare più quando i granata scendono in campo. Spero sbaracchino quanto prima perché non se ne può più! Anche in serie C ma con dignità!". Preoccupato per le sorti del club anche Andrea Quaranta: "Il pareggio di ieri è lo specchio fedele di quel che accadrà da qui alle prossime gare. Pareggio su pareggio agguanteremo una comoda salvezza, a chiusura di una stagione senza infamia e senza lode. Guardando avanti con molta difficoltà e considerando le 'non' ambizioni societarie, mi domando chi di questa rosa possa rimanere nella prossima stagione. Ad esempio, Bocalon non ci si può affidare per un'ipotetica futura lotta promozione, e qualora rimanesse che si fa? Ci dobbiamo preparare ad un altro 'campionato camomilla' come questo?". Stanchezza traspare dalle parole di Gianfranco Iuliano: "Speriamo solo che finisca presto questo campionato, è davvero un castigo non poter ambire a nulla di più di questo brodino annacquato. Naturalmente la salvezza è e sarà sempre un elemento di default, ma che sport è così?". Ironico come non mai Luigi Nese: "Facendo il verso a Buffon, Bocalon tu non hai un bidone al posto del cuore, ma il piede. E' quasi riuscito a scavalcare nella classifica dei bidoni granta anche Cammarata, mettendo a serio rischio anche il primato di Chianese. A parte l'ironia, e il calciatore mi perdonerà, confido in Lotito e Fabiani nel 'fare meglio' prossimamente, magari col povero Palombi. Oggi come oggi lo vedo un ottimo aspirante per questa speciale classifica!".Chiude il nostro giro di interviste, Raffaele Marotta: "Gallegeremo ancora per altre 7 partite, va bene ma poi? Quale ambizioni ci sono per l'anno prossimo se è lecito saperlo? Quale futuro abbiamo, è possibile sapere dal signor proprietario per quanto tempo ancora vuol vegetare in questa categoria? Per quel riguarda ieri, spero possano comminare una multa pesante a Popescu! Non tanto per l'espulsione, che può succedere, ma per aver inveito pesantemente contro Casasola! Inaccettabile a questi livelli avere comportamenti simili! Passando al dato tecnico, dopo il rigore fallito e tap-in sciagurato di Bocalon siamo spariti. Solo una buona difesa e Radunovic hanno evitato il peggio!".