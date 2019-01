Nuovo look allo stadio Arechi: sediolini, riflettori e il sogno della Nazionale. Stamattina i funzionari del Comune di Salerno, insieme all'assessore allo sport Angelo Caramanno, ad una delegata del C.US.I, il Centro Sportivo Universitario Italiano, al segretario generale della Salernitana, Rodolfo De Rose, hanno incontrato i tecnici della Omsi, l'azienda bolognese che installerà 37500 sediolini, comprese poltrone comfort in tribuna vip. Saranno posizionati anche nuovi banchetti e postazioni di lavoro in tribuna stampa. La spesa è di 1.008.203 euro. Sono inclusi costi di manodopera (244.352,77 euro), la rimozione e il trasporto delle sedute in discarica. Il sopralluogo dà ufficialmente inizio i lavori allo stadio: adesso l'Arechi è un cantiere in vista delle Universiadi (a luglio ospiterà la finale di calcio), domani a Napoli sarà firmato il contratto con la Omsi e dopo gli autografi di rito, da accordi, l'azienda emiliana che ha già installato sediolini allo stadio Dall'Ara di Bologna si impegnerà a posizionare i sediolini allo stadio Arechi, entro 100 giorni.

Cronoprogramma e colori

"L'ultima attività sarà il fissaggio dei sediolini - ha chiarito l'assessore comunale allo sport, Angelo Caramanno. Cominceremo, infatti, dagli interventi di piccola e grande manutenzione: gruppo elettrogeno, opere murarie, ristrutturazione dei bagni. I lavori, in questo caso, sono affidati ad una Ati salernitana. Per quanto riguarda il fissaggio dei sediolini, ci assicurano che non ci sarà bisogno di chiudere settori dello stadio e spostare gli spettatori. I sediolini, infatti, arriveranno a blocchi di 2-3mila e passerà un giorno, al massimo due tra l'arrivo e la posa in opera". Saranno bianchi nell'anello superiore del settore Distinti "con la scritta Salernitana, tutta in granata. Conserveremo accenni di giallo sulle scale, che serviranno a dare maggiore impatto cromatico". Sediolini granata in curva Sud.

Tornelli e Nazionale

Quando sarà tutto pronto, il Comune di Salerno provvederà anche all'installazione di tornelli doppi nei settori Distinti e tribuna. Al momento, l'implementazione di nuovi tornelli è stata garantita solo in curva Sud e l'intervento ha evitato l'abbassamento della capienza nel settore dello stadio dove prende posto la torcida. Non è accaduto nei Distinti ed in tribuna e ciò ha provocato, previa riunione della Commissione provinciale di vigilanza, l'abbassamento della capienza complessiva dello stadio, fino a 25mila posti. I lavori di ristrutturazione, invece, renderanno più bello e più "nuovo" lo stadio Arechi, consegnato alla passione popolare nel 1990, ma soprattutto gli consentirà di candidarsi ad ospitare un'amichevole o una gara ufficiale della Nazionale, magari ad ottobre, nell'anno del centenario della Salernitana, magari contro la Grecia. "Un'amichevole può essere ospitata anche domani mattina - chiosa Caramanno - una gara ufficiale non ancora. Completiamo i lavori e ne riparliamo".

Gallery