Salernitana, Coppa Italia a Lecce: due dubbi per mister Ventura

I granata saranno di scena in Salento per il terzo turno della manifestazione tricolore. L'allenatore lascia aperti due ballottaggi: in difesa è testa a testa tra Karo e Migliorini per una maglia da titolare: a centrocampo Akpa Akpro insidia Firenze