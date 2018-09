Lecce - Salernitana: Di Gennaro dal 1'? In attacco scocca l'ora di Jallow

La vigilia di Lecce-Salernitana, è caratterizzata - come quella col Palermo d'altronde - da una serie di dubbi di formazione ai quali Colantuono riuscirà a dare una soluzione definitiva solo a poche ore dal match. La grande abbondanza di soluzioni tecniche, soprattutto per quel che concerne la linea mediana, sta creando - paradossalmete - più di qualche imbarazzo al tecnico, strugge in particolar modo "l'affaire regista" nel quale sono coinvolti due atleti per una maglia. Anche la scelta dei due esterni ha dato il via ad una serie di riflessioni che hanno reso questa settimana di lavoro particolarmente intensa, sia al trainer di Anzio che agli atleti chiamati a centrare in terra salentina la prima vittoria della stagione. In questo momento storico però, onde evitare pericolosi cortocircuiti all'interno dello spogliatoio, sarà fondamentale per Colantuono trovare quanto prima possibile una quadra alla squadra, favorendo così la costituzione di un gruppo che abbia ben chiaro quali sono precisamente ruoli e gerarchie.

Al di là di ogni disamina tecnico-tattica, la prima trasferta stagionale coinciderà con il primo esodo di tifosi: al Via del Mare di Lecce infatti sono attesi quasi 1.000 supporter granata, un seguito che fa invidia a molte formazioni di massima serie.

La formazione

Come detto in premessa, Colantuono ha ancora alcuni nodi di formazione da sciogliere, ma diverse sono anche le certezze in una Salernitana che, giornata dopo giornata, dovrebbe acquisire sempre più una fisionomia ben precisa. Resta un punto saldo, almeno per ora: il modulo. Anche in terra salentina infatti andrà in scena quel 3-5-2 che difficilmente conoscerà deroghe durante l'anno, salvo parziali declinazioni a gara in corso, dovute a particolari concause. Altra certezza resta la composizione del pacchetto arretrato. A Lecce infatti, al cospetto dell'insidiosa formazione allenata da Liverani, verrà riproposto, davanti a Micai, lo stesso terzetto di difensori visti all'opera contro il Palermo. Con Schiavi perno centrale, via libera dunque a Perticone a destra (superata la concorrenza di Mantovani) e Migliorini a sinistra, preferito quest'ultimo a l'ex ascolano Gigliotti. A centrocampo, il rebus è a chi affidare la cabina di regia: Di Gennaro scalpita, Di Tacchio dal canto suo offre maggiori garanzie per ciò che concerne la tenuta atletica, la sensazione però è che l'ago della bilancia possa propendere per l'ex Lazio. Le due mezzali invece saranno con ogni probabilità Akpa Akpro a destra e Castiglia a sinistra (tagliati fuori dai giochi, al momento, sia Palumbo che Odjer). Per quel che riguarda le fasce, a sinistra è forte la candidatura di Vitale (tornato disponibile dopo aver scontato il turno di squalifica) in luogo di Pucino, mentre a destra è bagarre tra D. Anderson e Casasola, con quest'ultimo leggermente favorito sull'ex Bari. In attacco, Djuric sembra essere certo di una maglia: il gigante di Tuzla è il granatiere che tanto è mancato la scorsa stagione a Colantuono e pedina imprescindile del suo 3-5-2. Qualche incertezza ancora resiste su chi sarà il partner del centravanti bosniaco. Dopo lo spezzone di gara contro il Palermo, Lamin Jallow sembra essere la candidatura più autorevole, ma non ci sarebbe da sorprendersi se dal cappello del trainer uscisse il classico bianconiglio.

Di seguito la lista degli atleti convocati per la trasferta di Lecce:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Castiglia, Di Gennaro, Di Tacchio, Mazzarani, Odjer, Palumbo;

ATTACCANTI: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Vuletich.