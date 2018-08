Lecce-Salernitana, sospesa la prevendita dei biglietti

Stop alla prevendita dei biglietti per Lecce-Salernitana. Nonostante, nel giro di poche ore ne sono stati già venduti circa 300, il club granata annuncia: “Si comunica che a seguito di un intervento della Questura di Lecce la prevendita dei biglietti per la gara di campionato in programma domenica Lecce-Salernitana è temporaneamente sospesa. Saranno comunicati nuovi aggiornamenti in merito appena disponibili”.

La decisione – secondo indiscrezioni – sarebbe stata presa per evitare che i tifosi del Bari possano acquistare i biglietti per la gara di domenica sera. A breve dovrebbe arrivare una comunicazione ufficiale da parte della Questura di Lecce.